Recep Yazıcıoğlu ölümünün 22. yılında Söke'de anıldı

Eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 22. yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı; aile ve vatandaşlar törene katıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:44
Anma töreninde aile ve vatandaşlar bir araya geldi

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 22. yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Görev anlayışı ve vatandaşla kurduğu yakın ilişki nedeniyle görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Kızı Rüveyda Yazıcıoğlu Durmaz, törende yaptığı konuşmada, babasının 22 yıl sonra bile çok güzel bir adla anıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Temiz bir soy ismi bıraktı. Ben ve kardeşlerim bunu gurur içinde taşıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Hala da Recep Yazıcıoğlu denildiğinde herkes sevgi ve saygıyla anıyor. İyi ki babamdı, çok iyi bir siyasetçiydi."

Durmaz, kardeşi Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da babasının bıraktığı mirası sürdürdüğünü ifade etti. Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri de Recep Yazıcıoğlu'nun büyük bir iz bıraktığını dile getirdi.

Anma programı kapsamında Söke Koca Camisi önünde lokma hayrı yapıldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 22. yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

