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Reeder Samsunspor'dan Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:10
Reeder Samsunspor'dan Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Bodrum FK Maçına Hazır!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Futbolcular, parkurlu ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptıktan sonra, dar alanda oyun oynayarak günün idmanını tamamladılar.

Karadeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşılaşması için antrenmanlarına yarın da devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü.

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