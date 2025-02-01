DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.661.043,46 -0,34%

Refah Sınır Kapısı Yaralılar İçin Açıldı

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay kapalı kaldıktan sonra yaralıların tahliyesi amacıyla yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:21
Refah Sınır Kapısı Yaralılar İçin Açıldı

Refah Sınır Kapısı 8 Ayrı Kapalı Kalmanın Ardından Yeniden Açıldı

Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaklaşık 8 ay süreyle kapalı kalmıştı. Bu süreç, bölgedeki insani krizin derinleşmesine sebep oldu.

Yaralıların Tahliyesi İçin Önemli Bir Adım

Son gelişmeler ışığında, sınır kapısı yaralıların tahliyesi amacıyla yeniden açıldı. Bu durum, yaralıların acil tedaviye ulaşabilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması, aynı zamanda uluslararası insan hakları örgütlerinin uzun süredir talep ettiği bir adım olarak değerlendiriliyor. İnsanların güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması, bölgede yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi adına büyük bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin Emanetine Sahip Çıkmalıyız
2
TİKA, Arnavutluk'ta Eğitim Desteklerini Genişletiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda
5
BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor
6
Ankara'da 4 Bin 515 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi
7
Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!