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Refah'ta Yıkım: Filistinliler Evlerini Bulmakta Zorlanıyor

Refah'a dönen Filistinliler, yıkıntılar arasında evlerini bulmakta güçlük çekiyor. İsrail bombardımanı şehirde büyük tahribat yarattı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:56
Refah'ta Yıkım: Filistinliler Evlerini Bulmakta Zorlanıyor

Refah'ta Yıkım: Filistinliler Evlerini Bulmakta Zorlanıyor

Gazze'deki ateşkesin ardından, İsrail ordusu tarafından harabeye dönen Refah kentine dönen Filistinliler, enkaz ve moloz yığınları arasında evlerini bulmakta zorlandı. Kent, uzun süren kara ve hava bombardımanları sonrası bir 'felaket' şehri haline geldi. Yıkımın boyutlarına tanıklık eden Refah sakinleri, geri döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

Yıkımın İçinden Dönüş

Refah'ta yaşamış olan 33 yaşındaki Muhammed Damir, geri döndüğünde yaşadığı kentin tamamen değiştiğini belirterek, "Çok büyük bir yıkım, İsrail ordusu sağlam hiçbir şey bırakmadı. Nereye bakarsanız bakın, yıkılmış binalar ve çürüyen cesetler görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde, Sami Ebu Zayid de, yıkım manzaralarına rağmen döndüğünde yaşadığı mutluluğu dile getirirken, "Bu mutluluk tarif edilemez." dedi. Ancak, Abdullah es-Sufi gibi bazılarıysa, hala evlerini bulma umudunu kaybetmediklerini vurguladılar.

Duygusal Anlar ve Umut

Yıkıntılar arasında oturan Ümmü Mumammed Kışta, "Refah'a döndüğüm için çok mutluyum ama henüz evimi bulamadım. Her şey yıkıldı ve manzara yürek parçalayıcı." diyerek duygularını paylaştı. Diğer bir sakin Semir en-Nahhal, geri dönmenin sevincini ifade ederken, "Şehrin harap olduğu doğru, ancak yeniden inşa edeceğiz ve binaların üzerine tekrar Filistin bayrağını asacağız." şeklinde konuştu.

Geleceğe Dair Cevapsız Sorular

Filistinli Samira Ebu Nukeyra, "Nereye gideceğiz, nerede yaşayacağız ve bu büyük yıkımın ortasında ne yapacağız?" sorularını gündeme getirerek, savaşın sadece direnişe değil, sivil halka karşı da olduğunu vurguladı. Münir Attar, harabe haline gelmiş evini gördüğünde duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Refah: Bir Harabe Şehir

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, Refah'ın büyük bir yıkım nedeniyle resmen 'felaket' şehri haline geldiğini söyledi. Belediye Başkanı, kentteki hasarın, kapasitenin çok üzerinde olduğunu ve acil müdahale gerektiren bir insani trajediye tanık olunduğunu ifade etti.

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