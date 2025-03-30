DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.216,17 -0,13%

Refah'taki Kuşatmada 14 Cenaze Bulundu: Filistin Kızılayı Açıklamada Bulundu

Refah'ta İsrail'in kuşattığı ekipten 14 kişinin cenazesine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürüyor, bir kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:42
Refah'taki Kuşatmada 14 Cenaze Bulundu: Filistin Kızılayı Açıklamada Bulundu

Refah'ta 14 Cenaze Bulundu

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta hedef alıp kuşattığı ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde yeralan ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan ekipten 9'unun ilk yardım görevlisi olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç Komitesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile yürütülen arama çalışmalarının detayları paylaşıldı. Açıklamada, 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i BM görevlisi olmak üzere toplam 14 cenazeye ulaşıldığı ifade edildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Arama çalışmalarının sürdüğü, ancak hala kayıp olan 9'uncu ilk yardım görevlisinin İsrail tarafından alıkonulmuş olabileceği bildiriliyor. Cenazelerin, kuma gömülü olmaları ve bazılarının çürümeye başlaması nedeniyle çok zor bir şekilde çıkarıldığı aktarılmıştır.

23 Mart'ta yapılan bir önceki açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın, yöneticileriyle birlikte İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin de saldırıda yaralandığı bilgisi verilmişti. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, o gün Filistin Kızılayı'na ait sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekiplerle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden toplam 15 kişiyi kaçırdığı iddia edilmiştir. Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marine Le Pen'in Yolsuzluk Davası: 2027 Seçimlerine Aday Olup Olmayacağı Belirsiz
2
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Açıklamalarını 'Küstahça' Buldu
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi: 13'ü Çocuk
4
Mersin Bozyazı'da Serada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
5
Gaziantep'te 4 Araçla Kaza: 12 Yaralı
6
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
7
İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Ekipler Ramazan Bayramı'nda Görevde

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!