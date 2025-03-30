Refah'taki Kuşatmada 14 Cenaze Bulundu: Filistin Kızılayı Açıklamada Bulundu

Refah'ta 14 Cenaze Bulundu

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta hedef alıp kuşattığı ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde yeralan ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan ekipten 9'unun ilk yardım görevlisi olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç Komitesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile yürütülen arama çalışmalarının detayları paylaşıldı. Açıklamada, 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i BM görevlisi olmak üzere toplam 14 cenazeye ulaşıldığı ifade edildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Arama çalışmalarının sürdüğü, ancak hala kayıp olan 9'uncu ilk yardım görevlisinin İsrail tarafından alıkonulmuş olabileceği bildiriliyor. Cenazelerin, kuma gömülü olmaları ve bazılarının çürümeye başlaması nedeniyle çok zor bir şekilde çıkarıldığı aktarılmıştır.

23 Mart'ta yapılan bir önceki açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın, yöneticileriyle birlikte İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin de saldırıda yaralandığı bilgisi verilmişti. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, o gün Filistin Kızılayı'na ait sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekiplerle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden toplam 15 kişiyi kaçırdığı iddia edilmiştir. Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını bildirmiştir.