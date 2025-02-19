Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil

Refahiye'de Eğitime Kar Engeli

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine yarın için ara verildi. Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ilçe genelinde gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Olası Buzlanmalara Dikkat!

Açıklamada, olası buzlanmalara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bilgisi verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu karar, hem öğrenci güvenliği hem de eğitim kalitesi açısından büyük önem arz ediyor. Velilerin ve öğrencilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.