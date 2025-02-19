Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil

Erzincan Refahiye'de yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:25
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil

Refahiye'de Eğitime Kar Engeli

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine yarın için ara verildi. Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ilçe genelinde gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Olası Buzlanmalara Dikkat!

Açıklamada, olası buzlanmalara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bilgisi verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu karar, hem öğrenci güvenliği hem de eğitim kalitesi açısından büyük önem arz ediyor. Velilerin ve öğrencilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!