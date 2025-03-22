Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın İBB Terör Soruşturmasındaki İfadesi Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturmasında, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın ifadesine ulaştı. Soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil toplamda 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla inceleme sürüyor.

Gözaltına alınan Çalışkan’ın, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan 16 sayfalık ifadesinde, şüphelilerden eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile olan ilişkisini detaylandırdı. 2021-2022 yıllarında Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte Barış ile tanıştığını belirten Çalışkan, etkinliğin “Türkiye'de Sistem Arayışları ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi” başlığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Etkinlikte Azad Barış’ın tartışmacı olarak katıldığını ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti: “Hatırladığım kadarıyla akreditasyon kartında 'Spectrum' yazıyordu. Bu etkinlikten önce Azad Barış'la hiç tanışmamıştım.” Çalışkan, ayrıca CHP Genel Merkezi için 2024 yerel seçimlerine yönelik araştırmaları koordine ettiğini ve tüm süreçlerin CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen çerçevede yürütüldüğünü vurguladı.

Çalışkan'a, 1 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında 11 kez ortak baz bilgisinin bulunduğu sorulduğunda, “Bu toplantılardan DEM parti heyeti ile gerçekleşenlere Azad Barış da katılıyordu.” diyerek baz bilgilerinin bu toplantılara ait olabileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra İBB ile herhangi bir kurumsal bağının olmadığını savundu.

Gizli tanık 'İlke''nin ifade ettiği para trafiğiyle ilgili bilgisi olmadığını öne süren Çalışkan, DİAYDER derneği ile de herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü. İBB’nin yönetim kadrosunda yer alan isimlerle tanışıklığı olduğunu fakat ticari bir bağı bulunmadığını vurguladı.

Son olarak, Reform isimli vakfın amacını anlatan Çalışkan, “Reform, toplumsal iktisadi ve çevresel meseleler üzerine çözüm önerileri geliştiren bir düşünce vakfıdır.” ifadesini kullandı. Siyasi partilerle ilişkisini ise sadece profesyonel bir düzeyde tanımladı ve terör ile ilgili yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.