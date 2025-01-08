Rekabet Kurulu'ndan Kast Ajansı ve Menajerlik Sektörüne Soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Adım

Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılması yönünde önemli bir karar aldı. Kurul, Kast Ajansları Derneği ile bu sektördeki ajanslar ve menajerlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarını araştırdı.

Ön Araştırma Tamamlandı

Kurul, yürütülen ön araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek elde edilen bilgi ve belgelerin ciddi ve yeterli olduğunu kaydetti. Bu tespitler ışığında, kast ajansı ve menajerlik alanında faaliyet gösteren 21 teşebbüse karşı soruşturma açma kararı alındı.

İlgili Teşebbüsler

Soruşturma açılan teşebbüsler arasında yer alanlar şunlardır:

Kast Ajansları Derneği

Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.

Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.

Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Cemile Yaprak Atış

Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.

Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ID İletişim Danışmanlık AŞ

Kahraman Özden Talent Management

Nimet Atasoy AŞ

People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.

Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.

Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.

Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.

TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti.

Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

Soruşturma Şartları

Kurul, açılan soruşturmaların herhangi bir ihlal durumu veya yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi. İlgili teşebbüslerin durumu, soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek.