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Reklam Kurulu'ndan Tüketicileri Kandıran Reklamlara Cezalar

Reklam Kurulu, çeşitli haksız ticari uygulamalar ve yanıltıcı reklamlar için 204 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:12
Reklam Kurulu'ndan Tüketicileri Kandıran Reklamlara Cezalar

Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Cezalar

Yılın ilk on ayında Tüketici Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı sert önlemler aldı. Verdikleri ceza miktarı toplamda 204 milyon 322 bin 410 lira olarak kaydedildi.

Değerlendirme Süreci

Rekabet Kurulu, yıl boyunca 1542 dosya üzerinde inceleme gerçekleştirdi ve bu dosyalardan 1358'inin aldatıcı reklam içerdiğine karar verdi. Bu dosyalar için durdurma ve para cezası uygulanması önerildi.

Aylık Toplantı Sonuçları

8 Ekim tarihinde gerçekleştirilen son toplantıda, 202 dosya değerlendirildi. Bu dosyalardan 185'inin mevzuata aykırı olduğuna ve 16 milyon 865 bin 937 lira ceza kesildiğine dikkat çekildi.

İnternet Üzerindeki Haksız Uygulamalar

Ayrıca, yasadışı reklamlara erişimin engellenmesi amacıyla 71 dosyaya erişim kısıtlaması getirildi. Yılın başından bu yana olan sürecin devamında, Reklama yönelik denetimler sıkı bir şekilde sürdürülmeye devam edileceği duyuruldu.

Alkol Reklamları Üzerine Uyarı

Ticaret Bakanlığı, alkollü içkilerin reklamlarının yasak olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya ortamında yasa dışı olarak tanıtım yapıldığına dair tespitlerde bulundu. Reklam Kurulu, bu konuda da önlemler almayı sürdürecek.

Ticaret Bakanlığı, Tüketicilerin korunmasına yönelik mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Ahlaka ve yasalara aykırı reklamlara karşı daha sıkı denetimler bekleniyor.

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