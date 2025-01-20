Reklam Kurulu'ndan Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 29,1 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu'ndan Sert Önlem: Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza

Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında ele aldığı 209 dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğuna hükmederek toplam 29,1 milyon lira ceza uygulama kararı aldı. Kurul, bu kararında 188 dosyaya reklam durdurma cezası verilmesine ve 1 dosya için de tedbiren durdurma kararı alınmasına yöneldi.

Kurulun Geçmişte Uyguladığı Cezalar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 277 milyon lira üzerinde ceza uygulandığına dikkat çekilerek, yanıltıcı ve aldatıcı reklamların hukukiliğine dair sıkı denetimlerin sürdüğü vurgulandı.

Kredi Reklamlarındaki Aykırılıklar İncelendi

Toplantıda, bankacılık sektöründeki uygulamalara dair incelemeler de öne çıktı. Yapılan tespitlerde, yeşil konut kredisi ve yeşil taşıt kredisi gibi pek çok reklamın, sağlanan avantajlar hakkında yeterince bilgi vermediği belirtildi.

Finansal Şeffaflık İçin Yeni Tedbirler

Ayrıca, tüketici mağduriyetlerine yönelik tedbirler alındığı ve kredi reklamlarının şeffaflığını artırmak amacıyla yeni düzenlemeler gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, kredi maliyetlerinin net bir şekilde belirtilmesinin altı çizildi.

Reklam Kurulu, 10 banka hakkında reklamlara durdurma cezası verilmesi kararı aldı ve bu durum tüketicilerin gerçek maliyetleri anlamasını sağlamak adına önem taşıyor. Tüketicilerin kredilere dair en doğru bilgiyi alabilmesi için, reklamların ana mesajında faizler ile birlikte tüm ücretlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.