Reklam Kurulu'ndan Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 29,1 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu, 189 mevzuata aykırı reklam için 29,1 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:21
Reklam Kurulu'ndan Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 29,1 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu'ndan Sert Önlem: Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza

Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında ele aldığı 209 dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğuna hükmederek toplam 29,1 milyon lira ceza uygulama kararı aldı. Kurul, bu kararında 188 dosyaya reklam durdurma cezası verilmesine ve 1 dosya için de tedbiren durdurma kararı alınmasına yöneldi.

Kurulun Geçmişte Uyguladığı Cezalar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 277 milyon lira üzerinde ceza uygulandığına dikkat çekilerek, yanıltıcı ve aldatıcı reklamların hukukiliğine dair sıkı denetimlerin sürdüğü vurgulandı.

Kredi Reklamlarındaki Aykırılıklar İncelendi

Toplantıda, bankacılık sektöründeki uygulamalara dair incelemeler de öne çıktı. Yapılan tespitlerde, yeşil konut kredisi ve yeşil taşıt kredisi gibi pek çok reklamın, sağlanan avantajlar hakkında yeterince bilgi vermediği belirtildi.

Finansal Şeffaflık İçin Yeni Tedbirler

Ayrıca, tüketici mağduriyetlerine yönelik tedbirler alındığı ve kredi reklamlarının şeffaflığını artırmak amacıyla yeni düzenlemeler gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, kredi maliyetlerinin net bir şekilde belirtilmesinin altı çizildi.

Reklam Kurulu, 10 banka hakkında reklamlara durdurma cezası verilmesi kararı aldı ve bu durum tüketicilerin gerçek maliyetleri anlamasını sağlamak adına önem taşıyor. Tüketicilerin kredilere dair en doğru bilgiyi alabilmesi için, reklamların ana mesajında faizler ile birlikte tüm ücretlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
3
Wisconsin'de Genç, TikTok Yasaklarına Tepki Olarak Binayı Ateşe Verdi
4
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
5
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
6
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
7
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!