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Reklamcılıkta Ayrımcı Stereotipler: Toplumun Aynası

Reklamlardaki ırkçı ve ayrımcı stereotiplerin toplumdaki etkileri ve bunların azaltılması gerekliliği üzerine akademik değerlendirmeler.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:30
Reklamcılıkta Ayrımcı Stereotipler: Toplumun Aynası

Reklamcılığın Toplumsal Yansımaları

Reklamlardaki ırkçı ve ayrımcı stereotipler, toplumda var olan fikirlerin bir yansımasıdır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gonca Yıldırım Öge, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Reklamlar ve Irkçı Stereotipler

"Reklamlar, bir fikri ya da ürünü tanıtmanın yanı sıra kullanıcıları ikna etme amacı taşır. Ancak bu süreçte toplumda yerleşik olan ayrımcı fikirlere yer verilmesi, ayrışmayı pekiştirir," diyen Öge, ırkçılığın sürekli olarak medyada yeniden üretildiğini belirtti.

Toplumda Ayrımcılığın Yaygınlığı

Öge, reklamların, göçmenler ve azınlık grupları gibi toplumda belirli kesimlerin maruz kaldığı ırkçılığı daha da görünür kıldığını vurguladı. "Özellikle ABD ve Avrupa'da ayrımcı reklamların sıkça yer aldığını görmekteyiz," ifadelerini kullandı.

Çocukların İstismar Edilmesi ve Stereotipler

Öge, çocukların reklamlarda yanlış ve uygunsuz şekillerde kullanılmasının da dikkat çekici olduğunu belirterek, ayrımcı reklamların toplumsal kalıplaşmalara katkıda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal Medyanın Rolü

Günümüzde sosyal medyanın gücünün artmasıyla birlikte, reklam dünyasında daha fazla sorgulama yapıldığını belirten Öge, "Bu tarz reklamların hala yapılması, kasıtlı olup olmadığı konusunda düşündürücü," dedi.

Reklamcılıkta Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Sürdürülebilirliğin önemli bir unsuru olan kapsayıcılık ve çeşitliliğin reklam dünyasında sağlanması gerektiğini ifade eden Öge, tüm etnik kökenlere hitap edecek ürünlerin daha başarılı olacağını belirtti.

Sonuç ve Öneriler

Öge, reklam ajansı ve markaların, ırkçılık ve ayrımcılık konusunda eğitim alması gerektiğinin altını çizerek, "Reklamcılık, hiçbir kültürel yapıya saldırmadan, tüm insanlara hitap eden bir şekilde yapılmalıdır," dedi.

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