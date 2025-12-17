Rektör Hacımüftüoğlu, TÜBA-GEBİP Ödüllü Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı Kabul Etti

Atatürk Üniversitesi'nde başarı ve bilim vurgusu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü sahibi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı makamında kabul etti ve elde edilen başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Bilimsel çalışmaları, uluslararası düzeyde ses getiren yayınları ve özellikle artırılmış gerçeklik ile yapay zekâ tabanlı öğretim teknolojileri alanında geliştirdiği yenilikçi projeleriyle Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA-GEBİP Ödülüne değer görüldü; bu başarı üniversite camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Yılmaz’ın başarısının üniversitenin bilimsel vizyonunu ve araştırma gücünü yansıttığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye’nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP’in üniversitemiz öğretim üyesine layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın bu anlamlı ödülü kazanması; disiplinli akademik çalışmasının, yenilikçi bakış açısının ve üniversitemizin nitelikli bilim insanlarını destekleyen anlayışının somut bir sonucudur. Kendisini gönülden tebrik ediyor, bilim dünyasına sunduğu katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin genç ve üretken akademisyenleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, bu tür başarıların üniversitenin ulusal ve uluslararası bilim ekosistemindeki görünürlüğünü güçlendirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ise nazik ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti ve yürüttüğü bilimsel çalışmalarını Atatürk Üniversitesi çatısı altında sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, başarı temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

