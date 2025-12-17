Rektör Kaplancıklı Başarılı Sporcularla Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, farklı branşlarda başarı elde eden sporcu öğrencilerle üniversite personel yemekhanesinde düzenlenen yemekte buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda öğrencilerin sportif çalışmalarına verilen destek ve elde edilen başarılar konuşuldu.

Rektör Kaplancıklı, gençlerin çok yönlü gelişimine verdiği önemi vurgulayarak, üniversite yönetimi olarak yalnızca akademik alanda değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencileri desteklediklerini söyledi. Kaplancıklı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Üniversite olarak her öğrencimizin akademik başarısının yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendini geliştirmesini destekliyoruz. Sporcu öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları bizleri motive ediyor ve gururlandırıyor."

Programa katılanlar

Yemeğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Emre Şenyüzlü, ilgili akademik ve idari birim yöneticileri, antrenörler ve sporcu öğrenciler katıldı. Katılımcılar, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

