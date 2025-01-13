Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi

Resnick ailesi, Los Angeles'taki su krizinde eleştirilere maruz kalıyor; sosyal medyada gündem oldular.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:11
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi

Resnick Ailesi, Su Yetersizliği ve Eleştirilerin Hedefi Oldu

ABD’nin Los Angeles ve çevresinde süregelen yangınların yarattığı su yetersizliği tartışmaları, İsrail'e verdikleri destekle de tepki çeken Resnick ailesini sosyal medyada eleştirilerin odak noktası haline getirdi. Stewart ve Lynda Resnick’e ait olan Wonderful Company, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli bir kontrol sahibi olarak biliniyor.

Tarım Şirketlerinin Su Kullanımındaki Rolü

California'da büyük yatırımlar yapan Resnick ailesi, tarım sektöründe su kaynaklarını en çok kullanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ailenin sahip olduğu şirket, yaklaşık 130 bin dönümlük arazide portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriyor. Ailenin Kern Water Bank adlı yer altı su deposundaki yaklaşık %57’lik hissesi, suyun eşit dağılımı konusundaki eleştirileri daha da artırıyor.

İddialar ve Kontrol

Resnick ailesinin, Kern Water Bank’in özel şirketlere geçişi sırasında nüfuz kullanarak eyalet yasalarında düzenlemeler yaptırdığı iddia ediliyor. Yangınlar esnasında su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmemesi, bu aileye yönelik eleştirilerin tırmanmasına yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, "Zengin bir aile, Wonderful Company aracılığıyla tarım yapmak için tüm suyu stokluyor." ifadeleriyle aileyi ağır bir şekilde eleştiriyor.

Yangınların Yıkıcı Etkisi

Los Angeles'taki yangınlar, 7 Ocak akşamı başlamış ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılmıştır. Yangınlarda hasta koğuşları da dahil olmak üzere, 12 binden fazla yapı hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Yangınlar sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği belirtildi.

İsrail'e Destek

Daha önce İsrail’e verdiği destekle gündeme gelen Resnick ailesi, yıllardır çeşitli şekillerde maddi yardımda bulunuyor. Aile, 2022'de İsrail'deki bir üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarına 50 milyon dolarlık bir bağış yapacaklarını duyurmuştu.

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