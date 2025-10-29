Ressamlar 29 Ekim'de Sıcak Hava Balonlarını Tuvale Taşıdı

Ressamlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen sıcak hava balonu etkinliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda yağlı boya ile tuvale aktardı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 19:25
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen sıcak hava balonu etkinliği, başkentteki ressamlar tarafından tuvallere aktarıldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ve Millet Ormanı'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Türk Hava Kurumu ve yurt içindeki sıcak hava balonu şirketleri katıldı.

Ressamlar, etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na kurulan masalarda Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonlarını yağlı boya tekniğiyle resmetti.

Etkinliğe katılan ressam ve resim öğretmeni Mehmet Babat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açık havada sanat eserleri ürettiklerini anlatarak, "Bugüne özel yapılan balon uçuşlarını resmettik, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte. Çok güzel açık havada, keyifli sahneler yaşandı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

Sanat eğitimcisi ve ressam Muharrem Aygün de, "Bu imkanı sağladıkları için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sanat dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ressam, sanatçı Ersan Çetin ise gün boyu bu çalışmayı yürüttüklerini ve ortaya güzel eserlerin çıktığına inandığını dile getirdi.

Başkentte ressamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen sıcak hava balonu etkinliğini resmetti.

