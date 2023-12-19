Restoran ve kafeler ile ilgili flaş karar!

Ticaret Bakanlığı'nın 'Fiyat Listesi Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği değişikliklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan yeni karar gereği yiyecek ve içecek servisi yapan restoran, meyhane, kafe, pastane ve benzeri işletmelerin giriş kapısında veya masa üzerinde fiyat listesi asması zorunlu olacak. Uygulamanın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Restoran ve kafeler ile ilgili flaş karar!
Yayın Tarihi:

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklşik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğe göre; İşletmeler, hizmetin türüne ve tüketicilere nasıl sunulduğuna bağlı olarak işyerinde fiyat listeleri sergilemekle yükümlü olacaklar.

"1 Ocak 2024'ten itibaren başlıyor"

Restoran ve kafeler ile ilgili flaş karar

Yiyecek ve içecek servisi yapan restoran, lokanta, kafe ve benzeri işletmelerin kapı girişinde ve masa üzerinde fiyat listeleri bulunacaktır. Uygulama 1 Ocak 2024'te başlıyor.

Yeni düzenlemeler hakkında yapılan açıklamada, "Hizmetin niteliğine ve tüketiciye sunulma biçimine bağlı olarak, hizmetin verildiği işyerinde tarife ve fiyat listesi belgeleri, tabelalar, levhalar vb.'nin de asılması zorunluluğu getirilmektedir. Fiyatlar; Lokanta, lokanta, kafe, pastane ve benzer yiyecek ve içecek servisi yapılan işyerlerinin girişlerine görünür ve okunaklı şekilde asılacak, monte edilecek veya teşhir edilecektir." denildi.

Öne Çıkanlar
Emeklilere talih kuşu kondu! 15 gün içinde imzayı atana en az 10 bin TL ödenecek Emeklilere talih kuşu kondu! 15 gün içinde imzayı atana en az 10 bin TL ödenecek
Kerevize burun kıvıranlar tabak tabak yitecek! Elmalı kereviz yemeği ile sağlıklı bir akşam öğünü! Kerevize burun kıvıranlar tabak tabak yitecek! Elmalı kereviz yemeği ile sağlıklı bir akşam öğünü!
Akaryakıt fiyatları cep kavurmaya geliyor! Açıklamayı duyan depoyu fullemeye koştu Akaryakıt fiyatları cep kavurmaya geliyor! Açıklamayı duyan depoyu fullemeye koştu
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş tablosu belli oldu! Yüzde 39,59 oranında zam gündemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş tablosu belli oldu! Yüzde 39,59 oranında zam gündemde Ticaret Bakanlığı'ndan piyasa denetimi: Marketlerde fiyat ve etiket kontrolleri başlıyor Ticaret Bakanlığı'ndan piyasa denetimi: Marketlerde fiyat ve etiket kontrolleri başlıyor Yeni kriz alarmı: Dev firmalar yeni rota arayışında Yeni kriz alarmı: Dev firmalar yeni rota arayışında Husilerden Kızıldeniz mesajı var: Durmayacağız! Husilerden Kızıldeniz mesajı var: Durmayacağız! Adana'da eski devlet hastanesinde yangın çıktı Adana'da eski devlet hastanesinde yangın çıktı