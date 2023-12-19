Restoran ve kafeler ile ilgili flaş karar!

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklşik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğe göre; İşletmeler, hizmetin türüne ve tüketicilere nasıl sunulduğuna bağlı olarak işyerinde fiyat listeleri sergilemekle yükümlü olacaklar.

"1 Ocak 2024'ten itibaren başlıyor"





Yiyecek ve içecek servisi yapan restoran, lokanta, kafe ve benzeri işletmelerin kapı girişinde ve masa üzerinde fiyat listeleri bulunacaktır. Uygulama 1 Ocak 2024'te başlıyor.

Yeni düzenlemeler hakkında yapılan açıklamada, "Hizmetin niteliğine ve tüketiciye sunulma biçimine bağlı olarak, hizmetin verildiği işyerinde tarife ve fiyat listesi belgeleri, tabelalar, levhalar vb.'nin de asılması zorunluluğu getirilmektedir. Fiyatlar; Lokanta, lokanta, kafe, pastane ve benzer yiyecek ve içecek servisi yapılan işyerlerinin girişlerine görünür ve okunaklı şekilde asılacak, monte edilecek veya teşhir edilecektir." denildi.