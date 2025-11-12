Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te

Gaziantep’te Restoratif Diş Hekimliği Derneği tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Kongre, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen ve diş hekimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış Töreni

Kongre, GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu başkanlığında açıldı. Açılışa; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Gaziantep Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Dt. Yücel Özbaş ve GBB Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer katıldı.

Açılış konuşmalarında Gaziantep’in bilimsel toplantılar için uygun bir şehir olduğu ve bu tür etkinliklerin sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunduğu vurgulandı.

Bilimsel İçerik ve Atatürk'ü Anma

Restoratif Diş Hekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Can, kongrenin bilimsel bilgi paylaşımını artırdığını ve meslektaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

Kongre kapsamında düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programında, Doç. Dr. Mehmet Biçiçi Atatürk’ün bilimsel düşünceye verdiği önemi vurgulayan bir konuşma yaptı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Etkinlikler ve Kapanış

Bilimsel oturumların yanı sıra düzenlenen sosyal etkinliklerde katılımcılar Gaziantep’in gastronomisi ve kültürel mirası hakkında bilgi edindi.

Kapanışta, kongreye katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür edilerek bir sonraki kongreye yönelik hazırlıkların başlatıldığı bildirildi.

