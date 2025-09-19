Retailleau'dan valilere talimat: Filistin bayrağı asan belediyeler şikayet edilecek

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, valilere Filistin bayrağı asacak belediyeleri idari mahkemeye şikayet etme talimatı verdi; belediye ve siyaset tepkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:15
Talimatın gerekçesi, tepkiler ve belediye kararları

Fransa'da düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, valilere, binalarına Filistin bayrağı asacak belediyelerin kararlarını idari mahkemeye şikayet etme talimatı verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Retailleau, bir sosyal medya platformu aracılığıyla gönderdiği mesajda, belediye binalarına Filistin bayraklarının asılmasının kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu savundu ve bu yöndeki uygulamalara karşı hukuki yola başvurulmasını istedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Clemence Guette, Retailleau'nun talimatına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve partisine bağlı belediye başkanlarının bu dayatmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Guette, bu belediyelerin binalarına Filistin bayraklarını asacağını, Gazze'ye destek önergelerini oylamaya sunacağını, Filistinli kentleri kardeş şehir ilan edeceğini ve İsrailli kentlerle olan kardeş şehir ilişkilerini keseceğini açıkladı.

Saint-Denis Belediye Başkanı Mathieu Hanotin ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure'un çağrısına katıldığını ve 22 ve 23 Eylül tarihlerinde Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine belediye binalarının cephesine Filistin bayrağı asılması için talimat verdiğini duyurdu.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, geçen hafta sosyal medya üzerinden 22 Eylül'de Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması halinde belediyelerde Filistin bayraklarının dalgalandırılmasını önermişti; bu teklif tartışma yaratmıştı.

Haberde ayrıca, Fransa'nın gelecek hafta Filistin Devleti'ni resmen tanımasının beklendiği ve Retailleau'nun ülkede halihazırda yeterince ayrışma konusu olduğunu kaydederek, "Orta Doğu'daki çatışmanın Fransa'ya taşınmaması" beklentisini ifade ettiği belirtildi.

