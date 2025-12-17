DOLAR
Reyhanlı'da Çikolata Fabrikası Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Hatay Reyhanlı'daki Yeşilova Mahallesi'nde çıkan çikolata fabrikası yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; fabrikada hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:22
Reyhanlı'da Çikolata Fabrikası Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Hatay - Yeşilova Mahallesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yeşilova Mahallesi'ndeki bir çikolata fabrikasında yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında fabrika zarar gördü.

HATAY’DA ÇİKOLATA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

