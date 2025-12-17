Reyhanlı'da Çikolata Fabrikası Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü
Hatay - Yeşilova Mahallesi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yeşilova Mahallesi'ndeki bir çikolata fabrikasında yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında fabrika zarar gördü.
