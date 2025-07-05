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Richard Falk: Uluslararası Toplum Filistinlilerin Soykırım Çilesine Felç Oldu

Eski BM Raportörü Falk, uluslararası toplumun Filistinlilerin acımasız soykırımı karşısında etkisiz kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 17:56
Richard Falk: Uluslararası Toplum Filistinlilerin Soykırım Çilesine Felç Oldu

Uluslararası Toplumun Felci

Eski Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin'de İnsan Hakları Özel Raportörü ve emekli Princeton Üniversitesi uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Richard Falk, uluslararası toplumun Filistinlilere uygulanan soykırım karşısında felç olduğunu belirtiyor. Falk, Gazze'deki hukuki, siyasi ve etik durumların araştırılması amacıyla kurulan "Gazze Mahkemesi"nin başkanlığını da yürütüyor.

Adalet Arayışları ve Dayanışma

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 hakkında değerlendirmelerde bulunan Falk, uluslararası hukuk ihlallerinin ele alındığını belirtti. Geçen yılki konferansta Gazze'de yaşananların uluslararası hukuku nasıl zayıflattığı tartışılırken, bu yıl adaletin sağlanması için öneriler geliştiriliyor.

Falk, konferansta toplumların yeniden inşası ve hükümetlerin tazminat yükümlülükleri üzerinde durulduğuna dikkat çekerek, "Bu tartışmalar faillere dikkat çekme konusunda önemli olacak" dedi. Falk, uluslararası ceza mekanizmalarının adaleti tek başlarına yerine getiremeyeceğini de vurguladı.

Uluslararası Hukuk ve Hesap Verebilirlik

Falk, çoğu kişinin uluslararası hukukun uygulanmadığını düşündüğünü ve hesap verebilirliğin sadece zayıflara uygulandığını ifade etti. Bu tür dayanışma yollarının çoğunlukla göz ardı edildiğini söyleyen Falk, hukukun meşruiyetine dikkat çekti.

BM'nin daimi üyesi ülkelerin veto hakkını ise uluslararası hukukun en büyük başarısızlıklarından biri olarak değerlendiriyor. "İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları kendilerini hesap verebilirlikten muaf tutan bir sistem tasarladı ve Gazze'nin deneyimi bu durumu gözler önüne seriyor" diyor Falk.

Sivil Toplumun Rolü ve Geçmişteki Örnekler

Sivil toplumun etkili bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Falk, dayanışma kampanyalarının önemine değindi. "Silah ambargosu ve vergi reddi gibi girişimler, bu çatışmaların sonuçlarının dünya halklarının eylemlerine bağlı olduğunu göstermektedir" dedi.

Falk, geçmişteki Vietnam Savaşı deneyimlerinin, halk hareketlerinin hükümet politikalarını değiştiremeye yönelik baskı oluşturduğunu hatırlatarak, "Milliyetçilik militarizmi yendi. Bu, Batı'nın henüz öğrenmediği bir derstir ve gelecekte son derece önemlidir" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin'de İnsan Hakları Özel Raportörü ve...

Eski Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin'de İnsan Hakları Özel Raportörü ve Princeton Üniversitesinden emekli uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Richard Falk, örgütlü uluslararası toplumun Filistinlilere uygulanan soykırım karşısında felç olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan "Gazze Mahkemesi"nin başkanlığını da üstlenen Falk, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin'de İnsan Hakları Özel Raportörü ve...

Eski Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin'de İnsan Hakları Özel Raportörü ve Princeton Üniversitesinden emekli uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Richard Falk, örgütlü uluslararası toplumun Filistinlilere uygulanan soykırım karşısında felç olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan "Gazze Mahkemesi"nin başkanlığını da üstlenen Falk, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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