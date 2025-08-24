DOLAR
Rifi: Hizbullah'ın Silahları Teslim Etmeyi Reddetmesi 'Devlete Karşı Darbe'

Milletvekili Eşref Rifi, Hizbullah'ın silahları teslim etmeyi reddetmesini 'devlete karşı açık darbe' olarak nitelendirdi ve örgütü 'İran partisi' diye tanımladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:15
Trablusşam milletvekili, örgütün silah tutumunu sert sözlerle eleştirdi

Trablusşam bağımsız Milletvekili Eşref Rifi, Hizbullah'ın devletin elinde silahların toplanması kararına uymayarak silahlarını teslim etmeyi reddetmesini "devlete karşı açık bir darbe ilanı" olarak nitelendirdi.

Anma toplantısında konuşan Rifi, Takva ve Selam camilerine düzenlenen ve 45 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırıların 12. yılı dolayısıyla söz aldı.

Rifi, "İki silahlı yapıyla devlet olmaz, devlet yalnızca tek bir meşru orduyla var olur." ifadeleriyle ülkede ordunun elindekilerin "yasal silah", onun dışındakilerin ise "terörist silah" olduğunu vurguladı.

Devletin ancak tek yasal orduyla var olabileceğini, sınırlarını koruyacağını ve kamu düzenini sağlayacağını belirten Rifi, Hizbullah'ın yasa dışı silahı nedeniyle devletin rehin alındığını ve ordunun görevini yapamadığını söyledi.

Rifi, Hizbullah'ın Lübnan'ı kendi ulusal tarihine ve kimliğine yabancı bölgesel projelere hizmet etmeye zorladığını, halkın artık örgütün silahından ve ihanetinden korktuğunu ifade etti ve örgütü "İran partisi" olarak tanımladı.

Silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah'ın kendisini devletin ve yasanın üstünde gördüğünü söyleyen Rifi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın Lübnanlıları "Kerbela savaşı" ile tehdit ettiğini ve ordunun hükümetin aldığı kararları uygulaması halinde ülkeyi yok etme tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada örgütün "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek, "Direniş (Hizbullah), (Lübnan'da) işgal sürdükçe silahını teslim etmeyecek" demişti. Kasım, iç karışıklık çıkmasından tamamen hükümeti sorumlu tuttuğunu söylemişti.

Açıklamaya başta Başbakan Nevvaf Selam olmak üzere birçok milletvekili tepki göstermişti.

