'Risk artıyor, sakın dışarı çıkmayın' deyip yaşlıları ve o hastaları uyardı

Soğuk havalarda kalp krizi riski artıyor, uzmanlardan uyarı: Dışarı çıkmayın

Kış mevsimi, birçok hastalığın görülme sıklığını artırıyor. Bunların başında da kalp hastalıkları geliyor. Kalp krizi, kalbi besleyen damarların ani tıkanması sonucu oluşan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir durum. Kalp krizine yol açan en önemli risk faktörleri arasında soğuk hava da yer alıyor. Soğuk hava, kalp damarları üzerinde büzüştürücü etki yaratarak ve yine tansiyonu yükseltip kalp hızını artırarak duyarlı kişilerde kalp krizi riskine yol açabilir. Bu nedenle özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların soğuk havalarda yaşam alışkanlıklarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.



Soğuk havada kalp krizi riski nasıl artıyor?





Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Şen, şu bilgileri verdi:

“Soğuk havada, egzersiz için kapalı mekanlar tercih edilmeli, Soğuktan koruyan kıyafet giyinilmeli, vücut sıcaklığının önemli bir bölümü baş bölgesinden kaybedildiğinden mutlaka baş sıcak tutulmalı, donma ayakdan başlar. KALP HASTALARI RÜZGARI ARKAYA ALARAK YÜRÜMELİ”

Şen, ayrıca soğuk havanın kalp krizi riskini nasıl artırdığını da şöyle açıkladı:

“Soğuk hava, özellikle kol ve ayaklarda bulunan atardamarlarda büzüşmeye yol açar. Böylece kalp hızı ve kan basıncı yükselir. Soğuk havanın kanda yarattığı değişiklikler kanda pıhtı oluşma riskini artırır ve bu durum kalp krizi ve inme riskini yükseltir. Soğuk havalar özellikle önceden kalp krizi geçirenlerde, yaşlı veya diyabet, hipertansiyon (yüksek kan basıncı), sigara kullanan, şişman ve hareketsiz yaşam biçimini benimseyen kişilerde kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu kişiler, nefes darlığı veya göğüs ağrısı meydana gelmesi durumunda acil destek almalı.”

Soğuk havada kalp sağlığını korumak için neler yapılmalı?

Soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemler şöyle sıralanabilir:

Soğuk havalarda dışarı çıkmak zorunda kalanlar, özellikle baş, boyun, kulak, el ve ayak gibi vücut ısısının kaybedildiği bölgeleri sıcak tutmalı.

Soğuk havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, egzersizler kapalı mekanlarda yapılmalı.

Soğuk havalarda kalori ihtiyacı arttığı için sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, bol sıvı tüketilmeli.

Soğuk havalarda sigara içmek kalp krizi riskini daha da artırdığı için sigaradan uzak durulmalı.

Soğuk havalarda stres faktörlerinden kaçınılmalı, rahatlatıcı aktiviteler yapılmalı.

Soğuk havalarda kalp hastalığı olanlar, doktorlarının önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalı, kontrollerini aksatmamalı.