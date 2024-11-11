Riyad'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Başladı

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Riyad’da Toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği ortaklığıyla düzenlenen olağanüstü zirve, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. Zirvenin ana gündem maddesini İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik saldırıları oluşturuyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatı doğrultusunda 11 Kasım 2023'te gerçekleştirilen zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi birçok Arap ve Müslüman ülke lideri katıldı.

Önemli Açıklamalar ve Destek Vurgusu

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, zirvenin İsrail’in saldırılarının gölgesinde yapıldığını vurgulayarak, bu saldırıları kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Ayrıca, Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği üzerinde durarak, iki devletli çözüm için daha fazla ülkenin desteğini sağlama çabalarını sürdüklerini belirtti.

Filistin yönetiminin rolünün azaltılmasına karşı çıktıklarını ve UNRWA'nın (Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler İçin Yardım Komitesi) bölgede görevini yerine getirmesinin engellenmesine üzüntüyle yaklaştıklarını söyledi. Bin Selman, İsrail'in Lübnan’daki saldırılarını ve bu durumun ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini de kınadı.

Bu olağanüstü zirve, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’nin bir araya getirilmesi sonucunda düzenlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.