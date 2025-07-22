Rize Çamlıhemşin'de Kar Kütlesinin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Rize Çamlıhemşin'de Üzücü Kaza

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, kopan kar kütlesinin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Olay, tatil amacıyla bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S'nın Galer Düzü mevkisinde kar yığınının üzerinde yürüdüğü sırada gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, bu talihsiz kaza sonrası hemen bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını bulunduğu yerden çıkardı fakat maalesef E.A.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayın ardından cenazenin, savcı incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi. Bu olay, bölgedeki kar şartlarının tehlikelerine bir kez daha dikkat çekerken, tatilcilerin de dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kopan kar kütlesinin altında kalan kadın, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kopan kar kütlesinin altında kalan kadın, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.