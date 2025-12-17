Rize'de Bariyerlere Çarpan Araçta 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Pehlivantaşı-Kalkandere yolu, tünel çıkışı — dün gece

Rize'de, kontrolden çıkan bir aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Pehlivantaşı-Kalkandere yolu üzerinde tünel çıkışında meydana geldi. Osman Kopuz idaresindeki 53 AED 432 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Osman Kopuz ve H.Ç. sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kopuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği; H.Ç.'nin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

