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Rize'de Çarşı Mahallesi Camisi'nin Temeli Atıldı

Rize'de hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 15:53
Rize'de Çarşı Mahallesi Camisi'nin Temeli Atıldı

Rize'de Çarşı Mahallesi Camisi'nin Temeli Törenle Atıldı

Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak olan Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene katılan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehir İhtiyaçları ve Vatandaş Talepleri Öncelikli

Temel atma töreninde konuşma yapan Avcı, "Şehrin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızdan gelen taleplerin tamamını siyaset yoluyla, merkezi hükümetten aldığımız destekle, bir taraftan da belediyemizin gayretleriyle oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Vekil, vatandaşın hassasiyetleri ve taleplerinin sürekli öncelikleri olduğunu vurguladı ve "Vatandaşın hassasiyeti, bizden talebi en önemli konumuz ve gündemimiz olmaya devam ediyor." diye ekledi.

Belediye Başkanı'ndan Teşekkürler

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de, caminin yapılacağı araziyi bağışlayan 86 yaşındaki Mükerrem Kazdal ve diğer hayırseverlere teşekkür etti. Metin, yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bu caminin bölgeye anlam katacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve protokol üyeleri tarafından caminin temeli atıldı. Törenden sonra Avcı, Metin ve beraberindekiler, caminin yapılacağı araziyi bağışlayan Mükerrem Kazdal'ı evinde ziyaret etti.

Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli...

Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli...

Rize Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yapılacak Çarşı Mahallesi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

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