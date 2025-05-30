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Rize'de Çay Hasadı Sırasında Yamaçtan Yuvarlanan Kişi Yaralandı

Rize'nin Karayemiş köyünde çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan 49 yaşındaki Yusuf Ş. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 16:39
Rize'de Çay Hasadı Sırasında Yamaçtan Yuvarlanan Kişi Yaralandı

Rize'de Çay Hasadı Sırasında Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Rize'nin Merkeze bağlı Karayemiş köyü'nde çay hasatı yapıldığı esnada bir kaza meydana geldi. Çay bahçesinde çalışan Yusuf Ş. (49), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı ve yaralandı.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Patika bir yoldan olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Yusuf Ş.'yi sedyeye alarak ambulansın beklediği alana kadar taşıdı.

Yapılan ilk müdahale sonrasında vücudunda çeşitli kırıklar tespit edilen Yusuf Ş., Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı. Patika yoldan olay yerine ulaşan...

Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı. Patika yoldan olay yerine ulaşan ekipler, Yusuf Ş'yi sedyeyle ambulansın beklediği yola kadar taşıdı.

Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı. Patika yoldan olay yerine ulaşan...

Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı. Patika yoldan olay yerine ulaşan ekipler, Yusuf Ş'yi sedyeyle ambulansın beklediği yola kadar taşıdı.

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