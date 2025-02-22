Rize'de Cep Telefonu Bataryası Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüledi

Rize'de Şok Eden Patlama Anı

Rize'nin Tophane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cep telefonu bataryası büyük bir gürültü ile patladı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu korkutucu olay, birçok kişiyi dehşete düşürdü.

Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

Cep telefonu tamircisi Gökhan Akyıldız, bir müşterisinden aldığı arızalı telefonu tamir etmeden önce tezgahın altına bıraktı. Yemek yediği esnada, akıllı telefonun bataryası birden patladı ve tezgahın altındaki bazı malzemeler alev aldı. Anlık bir panik yaşayan Akyıldız, yangını söndürmeyi başardı.

Olayı Anlatan Akyıldız

Olay anını güvenlik kamerasından izleyen Akyıldız, "Müşterimin bataryası şişen cep telefonunu tamir için bana getirmişti. O sırada yemek siparişi vermiştim. Yemeğimi yedikten sonra telefonu tamir edecektim. Telefonun patlayacağı hissine kapıldım ve tezgahın altına koydum. Yemek yediğim sırada nitekim patladı," diye konuştu.

Bu olay, cep telefonu bataryalarının dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.