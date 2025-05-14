Rize'de Dereye Düşen Balıkçı Kurtarıldı

Rize'de Balık Tutarken Dereye Düşen Kadir Terzi Kurtarıldı

Rize'nin İkizdere ilçesi Güneyce köyünde, 63 yaşındaki Kadir Terzi balık tutmakta olduğu derede dengesini kaybederek suya düştü. Terzi, düşme esnasında suyun içindeki taşlara çarparak yaralanırken, deredeki bir kayanın üzerine çıktı.

Yardım çağrısı için 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Terzi, olay yerine jandarma, AFAD İl Müdürlüğü, İkizdere Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

Ekipler, Kadir Terzi'yi bulunduğu yerden alarak sedyeyle yola kadar taşımayı başardı. Daha sonra ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir Terzi'nin leğen kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Yaşanan bu olay, balık tutarken dikkatli olunması gerektiği konusunda bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tuttuğu dereye düşen kişiyi ekipler kurtardı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tuttuğu dereye düşen kişiyi ekipler kurtardı.