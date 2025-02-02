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Rize'de Dört Katlı Apartmanda Yangın: Olay Anları ve Sakinlerin Panik Anları

Rize'de Tophane Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı, ekipler anında müdahale etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:01
Rize'de Dört Katlı Apartmanda Yangın: Olay Anları ve Sakinlerin Panik Anları

Rize'de Dört Katlı Apartmanda Yangın Yangını Kontrol Altına Alındı

Rize'de, Tophane Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan dört katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakinler Panik Yaşadı

Yangın esnasında binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, müdahale sonrası yangın söndürüldü. Bina sakinlerinden Kemal Baltacı, gazetecilere yaptığı açıklamada yangın sırasında panik yaşadıklarını ifade etti. Baltacı, "Eskiden yangınları söndürürdük, şimdi insanlarımız balkonlara çıkmaya başladı. En ufak bir yangında halk paniğe kapılıyor. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın," dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

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