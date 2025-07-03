Rize'de Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı: Pilot Hayatını Kaybetti

Rize'de Uçak Kazası

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. İlk alınan bilgilere göre, kaza sonucunda pilotun hayatını kaybettiği ve beraberindeki kişinin ise hayatta olduğu öğrenildi.

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Vali Baydaş, inisiyatifin alındığına ve arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çekti. Kazaya dair gelişmelerin takip edileceğini ve halkın bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.