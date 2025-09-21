Rize'de Fırtına Deresi'nde Yükselen Suyla Rafting Yapan 4 Kişi Kamerada

Çamlıhemşin'de yağış sonrası yükselen Fırtına Deresi'nde iş makineleri çalışması sırasında botla rafting yapan 4 kişi cep telefonu kamerasına yansıdı; sel bazı tesisleri vurdu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:34
Rize'de Fırtına Deresi'nde rafting görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yapanların görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dere boyunca bazı noktalarda iş makineleriyle sürdürülen çalışmalar sırasında, bot içerisinde bulunan 4 kişi'nin rafting yaptığı anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler, yağış sonrası artan su seviyesinin oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi.

Selin etkileri: Sosyal tesis ve restoranda su baskını

Öte yandan Ardeşen ilçesinde sel sularının bir sosyal tesis ile restorana ulaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Tunca Beldesi'nde belediyeye ait Dereağzı Sosyal Tesisi ve bir restoran sel suları altında kaldı.

Toprak kayması ve hasar

Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere Köyü'nde de yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Sel ve oluşan toprak kaymasının yarattığı etkiler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yağışların yol açtığı görüntüler, bölgedeki su seviyesindeki ani artışın hem taşkın riskini hem de altyapı üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor.

