Rize'de gülümseten olay: Bisikletini bankanın kapısına kitledi insanlar içeride mahsur kaldı!

Olay, Tevfik İleri Caddesi üzerindeki özel bir bankada meydana geldi. Bisikletini bankanın giriş kapısına kilitleyen vatandaş, ardından bisikletiyle uzaklaştı. Ancak bu durum, bankanın içinde bulunanları dış dünyadan izole etti.



Bankanın içinde mahsur kalanlar, kapıyı açamadıkları için yardım beklemek zorunda kaldılar. Bu esnada dışarıda bulunan Hasan Kolay adlı vatandaş, olayı cep telefonuyla kayda alarak komik anları yakaladı.



Hasan Kolay, yaşanan bu tuhaf durumun sadece Rize gibi özel bir yerde olabileceğini belirterek, "Ben de Rize dışında böyle bir şey yaşamazdım" dedi.







Banka Kapısındaki Bisiklet Engeli Vatandaşların Yardımıyla Aşıldı

Mahsur kalanların yardımına koşan diğer vatandaşlar, bisikleti kapıyla birlikte içeriye sokarak içerideki insanları kurtardılar.



Rize'de yaşanan bu olağanüstü kurtarma operasyonu hakkında konuşan vatandaş Hasan Kolay, Rize'de yaşanan olayları anlatırken, "Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Ben bankaya doğru bakıyordum. Birden bir kardeşimiz bankanın kapısını araladı ama tam açılamadı. İşte o zaman, bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak isteyenler içeride mahsur kaldı. Biz tanıdık bir müşterinin sıkıştığını görünce hemen yardıma koştuk."

Tesadüfler Şehri Rize



Kolay, olayın normal karşılandığı Rize kültüründen bahsederek devam etti. "Bu tür şeyler bize olağan geliyor ama dışarıdan gelenlere tuhaf gelebilir. Biz, yaşadıklarımızı insanlara anlatmak istedik. Bankanın kapısındaki karmaşayı düzene sokmaya çalıştık. Ancak bisiklet sahibi ortadan kaybolmuştu. Dostlarımız dışarıdan arayıp durumu sordular. Kimileri güldü, kimileri tepki gösterdi. Rize'de yaşam farklı, biz de buna alışkınız. Burada her şey bir fıkraymış gibi olur, ama biz fıkraları sevmez, yaşarız."