Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'de Heyelan Felaketi

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Eskipazar Mahallesi'nde etkili olan yağışların ardından, 6 katlı bir apartmanın arka tarafında toprak kayması gerçekleşti.

Olayın ardından AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Toprakla dolan apartmanın giriş katında bulunan Yakup Bayraktar, hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’si tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Vali Baydaş: Tehdit Devam Ediyor

Yetkililer, heyelan meydana gelen alanda önlem almak için önemli adımlar attı. Olaya ilişkin incelemeler yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 3 risk taşıyan binanın tamamen, 4 binanın ise kısmen tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, heyelanlı alana güvenlik şeridi çekildi ve 91 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Vali Baydaş, olayın sabah 06.30-06.40 civarında gerçekleştiğini bildirerek, "Burada bir vatandaşımız maalesef vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yağışlar ve Uyarılar

Bölgede etkili olan yağışların sürdüğünü belirten Baydaş, "Yaklaşık 120 kilo düzeyinde yağış devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarına göre bir miktar daha yağmur bekleniyor." dedi. Vatandaşları özellikle heyelan riski olan alanlarda dikkatli olmaya davet etti.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, suyun yönünü değiştirerek risk oluşturmaması için çalıştıklarını belirtti. "Toprak suya doyduğu için heyelan riski devam ediyor. Yağmur sürdükçe tehlike de artıyor." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.