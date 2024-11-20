Rize'de Heyelan Anında Panik: Güvenlik Kamerası ile Görüntülendi

Rize'de Heyelan Anındaki Panik Güvenlik Kamerasıyla Görüntülendi

Rize'nin Çayeli ilçesi'nde yaşanan heyelan, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sırasında bir evdeki güvenlik kameraları, panik dolu anları kaydetti.

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Abdullah Çerman, ailesinin Eskipazar Mahallesi'ndeki evine kamera sistemi kurarak, anne ve babasının sağlık durumlarını kontrol etmek istiyordu. Bir süre önce ziyarete gittiği Çayeli'nde, aslında bir felaketin ortasında buldu kendini.

Çerman, heyelan sırasında yaşadığı korku dolu anları aktararak, "Olaydan yaklaşık 2 saat önce uykuya daldım. Bir gürültüyle irkildim ve refleksle ‘deprem oluyor’ sandım. Babam seslendi, bölgedeki bir şeyin olduğunu fark ettik" dedi.

Çerman, ailesinin durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Ben birkaç ay önce annemin ve babamın yaşadığı daireye kameralar takmıştım. Her zaman gelemiyoruz, onları oradan izleyelim dedik. Ablam da bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gerçekten çok paniğe kapıldık" şeklinde konuştu.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Heyelanın etkilediği binanın 3. katında yaşayan Ramazan Çakmak ise olay anını şöyle anlattı: "Saat 5.30 civarında gök gürültüsü ile uyandım, tekrar yattım. O esnada büyük bir sarsıntı ile yatak odamıza bir şey girdi. Hafriyat duvarı bizi itti. Toz ve duman içinde eşimi ve çocuğumu uyarıp bina dışına çıktım."

Çakmak, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2. kattaki komşusunun da büyük hasar yaşadığını belirtti.

Kuşların Kurtarılması

Diğer yandan, yan bina sakinlerinden Ayhan Şimşek, AFAD personeli eşliğinde, girişi yasak olan evlerine girerek iki kafeste bulunan muhabbet kuşu ve kanaryasını çıkardı. Şimşek, "Bu canları kurtarmak için girdik, aldık" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan sırasında bir evde yaşanan panik, kamera sistemiyle kaydedildi. Anne babasının sağlık durumlarını kontrol etmek için yaşadıkları eve kamera sistemi kuran Abdullah Çerman, açıklamada bulundu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan sırasında bir evde yaşanan panik, kamera sistemiyle kaydedildi. Anne babasının sağlık durumlarını kontrol etmek için yaşadıkları eve kamera sistemi kuran Abdullah Çerman, açıklamada bulundu.