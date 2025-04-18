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Rize'de İlkel Teleferik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak düşen 57 yaşındaki Aydın Sarı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:12
Rize'de İlkel Teleferik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleşen trajik bir olayda, ilkel bir teleferiğin sırma teline dolanarak düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi.

Aydın Sarı (57), çay bahçesinde gübre atmak için kullandığı ilkel teleferiğin sırma teline dolanması sonucu yüksekten düştü. Teleferiğin aşağı doğru hareket etmesi ile birlikte dengesini kaybeden Sarı, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, durumunun ciddiyetini fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen AFAD ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Aydın Sarı'nın cansız bedenini düştüğü yerden çıkardı.

Bu üzücü olay, bölgede ilkel teleferiklerin kullanımının güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak yüksekten düşen kişi yaşamını...

Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

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