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Rize'de Ilkel Teleferik Kazası: Çay Bahçesine Atlayan Kadın Yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferik kazası sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:32
Rize'de Ilkel Teleferik Kazası: Çay Bahçesine Atlayan Kadın Yaralandı

Rize'de Teleferik Kazası

Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Akmescit köyü'nde ilkel teleferik kazası yaşandı. Çay bahçesinde çalışan Y.B., çay taşımak amacıyla teleferiğe bindiği sırada, teleferiğin telinin kopmasıyla karşılaştı.

Kendi Hayatını Kurtardı

Telin koptuğunu fark eden Y.B., panik anında kendini çay bahçesine atarak kurtulmaya çalıştı. Olay sonrası, yaralı kadın için hemen yardım çağrıldı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşındı.

Y.B. Hastanede Tedavi Altında

Y.B., kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından, teleferiğin güvenliği hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın...

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın...

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

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