Rize'de Kaçkar Dağları'nda Büyüleyici 'Sis Denizi' Görüntüleri

Rize'de kış mevsiminin etkileri hızla kendini gösterirken, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan "sis denizi" göz alıcı görüntüler oluşturdu. Doğal güzellikleriyle her mevsim dikkat çeken bu bölge, soğuk ve yağışlı havanın ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan sis, uzun pozlama tekniğiyle muhteşem fotoğraflara ev sahipliği yaptı. Dronla çekilen havadan görüntüler, bu doğal güzelliklerin daha da etkileyici bir şekilde yansıtılmasını sağladı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunan sis bulutları, Kaçkar Dağları'nın büyüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu etkileyici görüntüler, doğaseverlerin ilgi odağı haline gelirken, bölge turizmine de önemli katkılarda bulunuyor.

Rize'de beyaza bürünen Kaçkar Dağları'nda "sis denizi" güzel görüntü oluşturdu.

Rize'de beyaza bürünen Kaçkar Dağları'nda "sis denizi" güzel görüntü oluşturdu.