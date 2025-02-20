Rize'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim kurumları bir gün tatil edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:08
Rize'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Rize'de Kar Fırtınasına Rağmen Eğitim Ara Verildi

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten gelen yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkileri nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı, il genelindeki tüm eğitim kurumlarının yarın kapalı olacağı duyuruldu.

Ayrıca yapılan açıklamada, kamuda çalışan engelli bireyler, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile personel için idari izin uygulanacağı da vurgulandı.

Vali Baydaş'tan Öğrencilere Mesaj

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim değerli gençler, bu vakti ailelerinizle birlikte dinleneceğiniz, kar huzurunu kitap ve çay eşliğinde yakalayacağınız bir fırsata dönüştürün." sözlerine yer verdi.

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