Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu

Rize'de Kadın Kayboldu, Yaralı Bulundu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 25 yaşındaki Cansu G., akrabalarının yanına geldikten sonra öğle saatlerinde evden ayrıldı. Ailesi, kendisinden uzun süre haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Arama Çalışmaları Başladı

Yapılan ihbar üzerine AFAD, jandarma ve Araf Arama Kurtarma ekipleri, Cansu G.’yi bulmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, yoğun bir çalışma sonrasında kaybolan kadını, evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yer alan bir göletin içerisinde yaralı olarak buldu.

Yaralı Kadın Sağlık Ekiplerine Teslim Edildi

Cansu G., bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadının durumu hakkında daha fazla bilgi henüz paylaşılmadı, ancak ailesinin endişeleri biraz olsun hafiflemiş durumda.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki kadın, göletin içerisinde yaralı bulundu.