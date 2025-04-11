Rize'de Kitap Fuarı Açılışında İsmail Kahraman'dan Güçlenme Mesajı

Rize'de Kitap Fuarı Açılışı ve İsmail Kahraman'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, 2. Rize Kitap Fuarı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Gelişiyoruz, güçleniyoruz. Bu önlenmek isteniyor ve bunu önlemek için de hep kalkınma dönemlerinde önümüze bazı barikatlar örülüyor. Ona imkan tanımamalıyız." dedi.

Medeniyetin İzleri

Kahraman, Rize'de düzenlenen etkinlikte, Türk milletinin köklü bir medeniyetin varisleri olduğuna dikkat çekti. "Maziyi ve sahip olunan gücü bilmek önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı, tam manasıyla kim olduğunu bilmesidir" diyen Kahraman, kendimize güvenmemiz gerektiğini vurguladı.

Kahraman ayrıca, bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği İngilizce soruyu hatırlatarak, "Büyük bir devletten bir misafiriniz geldi, onunla hangi lisanla konuşacaksınız?" sorusuna Erdoğan'ın verdiği yanıtı anımsattı: "Türkçe konuşacağım".

Deniz ve Hava Gücümüz

Kahraman, ülkenin deniz ve hava gücüne değinerek, "12 kilometre aşağıya iniyoruz, denizde varız. Piri Reis denizaltımız var, çıkarma gemimiz var. Hava kuvvetlerimizle de güçlü bir noktadayız. Gelişiyoruz, güçleniyoruz" ifadesini kullandı.

Kitapların Önemi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, kitapla buluşmanın şehirlerin medeniyetle filizlenmesini sağladığını belirtti. Koçoğlu, "Rize bu anlamda kültürel hafızasına yeni bir pencere açıyor" diye ekledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise, "Biz kitap medeniyetinin insanlarıyız. Hayatımızı tanzim eden bir kitabımız var" dedi. Belediye Başkanı Rahmi Metin de, kitapların insanın derin arayışlarına rehberlik ettiğine vurgu yaptı.

Fuar Detayları

118 yazar ve 122 yayınevinin katıldığı fuar, 10 gün boyunca açık kalacak. Fuara Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman (sağ 5) valilik ve Rize Belediyesince sahil alanında organize edilen 2. Rize Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman (sağ 5) valilik ve Rize Belediyesince sahil alanında organize edilen 2. Rize Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.