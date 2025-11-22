Rize'de Kız Yurdunda 40 Öğrenci Yemek Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Detayları

Rize’de bir kız öğrenci yurdunda, akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanan öğrenciler için durum alarma geçti. Yurda çağrılan ambulanslarla yapılan müdahaleler sonucu öğrenciler hastaneye sevk edilmeye başlandı.

Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesiyle dün akşam ve bugün sabah saatlerinde toplam 40 öğrenci, Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

