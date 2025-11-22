Rize'de Kız Yurdunda 40 Öğrenci Yemek Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 40 öğrenci, tatlı şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:49
Olayın Detayları

Rize’de bir kız öğrenci yurdunda, akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanan öğrenciler için durum alarma geçti. Yurda çağrılan ambulanslarla yapılan müdahaleler sonucu öğrenciler hastaneye sevk edilmeye başlandı.

Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesiyle dün akşam ve bugün sabah saatlerinde toplam 40 öğrenci, Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

