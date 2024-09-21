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Rize'de Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybeden Öğrenci Defnedildi

14 yaşındaki öğrenci Gizem Kazdal, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:14
Rize'de Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybeden Öğrenci Defnedildi

Rize'de Trajedi: Öğrenci Cenazesi Defnedildi

Rize'de 14 yaşındaki Gizem Kazdal, okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bu elim olayın ardından genç öğrenci son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Gizem Kazdal için Güneysu Merkez Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, babası Ramazan Kazdal, amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin İşlemi

Cenaze, kılınan namazın ardından Gizem'in ailesinin bulunduğu Kıbledağı köyündeki mezarlığa defnedildi. Tören esnasında katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Başsağlığı Dilekleri

Böylesine trajik bir durumda, aileye ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Gizem Kazdal, sevenleri tarafından asla unutulmayacak.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki...

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağ 2), Gizem Kazdal'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki...

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağ 2), Gizem Kazdal'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki...

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağ 2), Gizem Kazdal'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki...

Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağ 2), Gizem Kazdal'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

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