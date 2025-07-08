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Rize'de Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Yaralandı

Rize'deki minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 00:34
Rize'de Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Yaralandı

Rize'de, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Furkan B. yönetimindeki 53 M 0918 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Mehmet Bahri İ. idaresindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araçla Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan yolcular H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. (19) hemen hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

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