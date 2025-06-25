Rize'de Riskli Yapıların Yıkımına Başlandı

Rize'de, riskli olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri başladı. Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yer alan 8 katlı iki bina, Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınanın ardından yapılan incelemeler sonucunda tahliye edilmişti.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararı sonrasında, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve iş makineleri yıkım işlemlerine başladı.

Yıkım işleminin dört günde tamamlanmasının planlandığı, toplamda 64 dairenin bulunduğu bu iki apartmanın, bölgenin güvenliği için önemli bir adım olduğu bildirildi.

Rize'de, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 8 katlı iki binanın yıkım işlemine başlandı.

Rize'de, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 8 katlı iki binanın yıkım işlemine başlandı.