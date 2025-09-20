Rize’de Sağanak, Ayder Yolu Kapandı — Vali Baydaş’tan Teyakkuz Çağrısı

Rize’de Sağanak ve Heyelanlar Etkili Oluyor

Rize genelinde gece boyunca süren sağanak, derelerde yükselmeye, heyelanlara ve ulaşımda aksamaya yol açtı. Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Etkin Bölgeler ve Yol Kapanışları

Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Fındıklı'da Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar görüldü. Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı, bazı köprü ve yollar heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü.

Şenyamaç köyündeki işletme sahibi Ali Navdar gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü.' dedi.

Kurtarma, Tahliye ve Hasar Bilgileri

AFAD Rize İl Müdürlüğü, son 24 saatte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğünü bildirdi. Kalkandere Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralı kurtarıldı. Ardeşen Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişi sel sularına kapılmamak için ev ve tesise sığındı; ekiplerce tahliye edildiler.

Fındıklı'da derelerin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği, İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapandığı bildirildi.

Saha Çalışmaları ve Yetkililerin Uyarısı

Kamu kurumları ve STK'lardan oluşan ekiplerin sahada olduğu, 269 personel ve 80 araç ile müdahale yürütüldüğü kaydedildi. Vali İhsan Selim Baydaş, incelemelerde bulunarak kentte dün akşamdan itibaren yoğun bir yağış görüldüğünü ve yaklaşık 200 kilogramı aşan bir yağış kaydedildiğini belirtti.

Vali Baydaş, ayrıca şunları vurguladı: 'Bütün şehir geneli yaylalarda ve dağlarda ciddi bir yağış var. Onun neticesi itibarıyla dereler yükseliyor. Özellikle sabaha karşı taşkın riski yaşadık. Sevindirici olan şey can kaybının olmayışı.'

Baydaş, zemin ve dere seviyesindeki yerlerde yapılan tahliyelerle can kaybının önlendiğini, ancak yol, köprü, menfez ve altyapıda fiziki tahribatların bulunduğunu bildirdi ve vatandaşlara 'çok hızlı önlemler alıyoruz ama yağış devam edecek. Vatandaşlarımızın bugün de teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyorum' şeklinde uyarıda bulundu.

İletişim ve Durum

Vali Baydaş, Kalkandere Kayabaşı'ndaki kazadaki yaralıların tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı. Elektrik kesintileri ve dere kenarındaki bazı bungalovların Fırtına Deresi'ne sürüklendiği bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, hasar tespit ve onarım çalışmalarının kurumlar koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi.

Yağışlar il genelinde aralıklarla devam ediyor; Meteorolojik verilere göre yağışların yarın öğlene kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların dere hatları, taşkın sahaları ve heyelan riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sol 2), ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda incelemelerde bulundu.