Rize'de Sağanak: Mahsur Kalanlar İş Makineleriyle Kurtarıldı, Heyelanlar Yolları Kapattı

Rize'de gece boyu süren sağanak Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin'de sel ve heyelanlara yol açtı; bazı vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 06:43
Gece boyunca etkili olan yağış kent genelinde sorunlara neden oldu

Rize'de gece boyu etkili olan sağanak, il genelinde derelerin su seviyelerinin yükselmesine ve bazı bölgelerde heyelanların meydana gelmesine yol açtı.

Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle özellikle alçak bölgelerde su baskınları görüldü.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi'nde evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı'da Arılı ve Çağlayan dereleri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı; yetkililer uyarılarda bulundu.

Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, ekipler bölgelerdeki müdahalelere devam ediyor. Yağış il genelinde aralıklarla sürüyor.

Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

