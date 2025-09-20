Rize'de Sağanak: Mahsur Kalanlar İş Makineleriyle Kurtarıldı, Heyelanlar Yolları Kapattı

Rize'de gece boyu süren sağanak Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin'de sel ve heyelanlara yol açtı; bazı vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.