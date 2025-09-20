Rize'de Sağanak ve Heyelan: AFAD 269 Personel, 80 Araçla Müdahale Ediyor

Rize'de gece boyu süren sağanak dereleri taşırdı, heyelanlar yolları kapattı; AFAD, 269 personel ve 80 araçla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:04
Rize'de Sağanak ve Heyelan: AFAD 269 Personel, 80 Araçla Müdahale Ediyor

Rize'de Sağanak ve Heyelan: AFAD 269 Personel, 80 Araçla Müdahale Ediyor

Rize'de gece boyunca etkili olan sağanak yağış, derelerin su seviyesini yükseltti ve bir dizi heyelana yol açtı. Etkili olan yağışın Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde hasara neden olduğu bildirildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla tahliye edildi. Benzer şekilde Ardeşen'e bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişi, sel sularına kapılmak üzereyken ev ve tesise sığınarak ekiplerce tahliye edildi.

Dereler taştı, aileler tahliye edildi

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin su seviyesinin yükselmesi sonucunda baskınlar meydana geldi. Derelerin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi.

Ulaşıma kapanan yollar ve çöken köprü

Heyelanlar nedeniyle kentte bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda, Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü ve jandarma bölgeye güvenlik önlemi aldı.

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını ve jandarma ile AFAD'ın köprüyü çökme riski nedeniyle kapattığını belirtti. Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

AFAD verileri ve kurtarma çalışmaları

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi. Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında sıkışan 5 kişi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Sahada 269 personel ve 80 araç

Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerle sahada 269 personel ve 80 araç ile çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ancak ulaşıma açıldığı; İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapandığı ve Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansırken, yağmur il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi....

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi....

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı
2
Üsküdar'da Kamyonet İş Yerine Çarptı
3
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Milas'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı
6
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
7
Kayseri'de Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis: Teminat Ödemelerini Zimmetine Geçirme İddiası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek