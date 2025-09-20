Rize'de Sağanak ve Heyelan: AFAD 269 Personel, 80 Araçla Müdahale Ediyor

Rize'de gece boyunca etkili olan sağanak yağış, derelerin su seviyesini yükseltti ve bir dizi heyelana yol açtı. Etkili olan yağışın Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde hasara neden olduğu bildirildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla tahliye edildi. Benzer şekilde Ardeşen'e bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişi, sel sularına kapılmak üzereyken ev ve tesise sığınarak ekiplerce tahliye edildi.

Dereler taştı, aileler tahliye edildi

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin su seviyesinin yükselmesi sonucunda baskınlar meydana geldi. Derelerin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi.

Ulaşıma kapanan yollar ve çöken köprü

Heyelanlar nedeniyle kentte bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda, Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü ve jandarma bölgeye güvenlik önlemi aldı.

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını ve jandarma ile AFAD'ın köprüyü çökme riski nedeniyle kapattığını belirtti. Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

AFAD verileri ve kurtarma çalışmaları

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi. Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında sıkışan 5 kişi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Sahada 269 personel ve 80 araç

Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerle sahada 269 personel ve 80 araç ile çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ancak ulaşıma açıldığı; İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapandığı ve Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansırken, yağmur il genelinde aralıklarla devam ediyor.

