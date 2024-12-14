Rize'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına, şehir merkezinde ve çevresinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı bir apartman, fırtına sırasında sakinleri tarafından sallandığı hissedildiği için tahliye edildi.

AFAD ve Polis Ekipleri Harekete Geçti

Durumun ciddiyet kazanması üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 72 kişinin binadan tahliyesinin ardından bölgede inceleme çalışmalarına başladı.

Önlemler ve Maddi Hasar

Bina sakinlerinden bazıları ailelerinin yanına giderken, bazıları da misafirhanelere yerleştirildi. Aynı zamanda, denizde oluşan dalgaların sahile vurması sonucu bir işletmenin camları kırıldı ve su dolan işletmede önemli maddi hasar meydana geldi.

Rize'de devam eden fırtına olayları, halkın güvenliğini tehdit etmeye devam ederken, yetkililer vatandaşları uyararak gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendiriyor.

Rize'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartman, şiddetli fırtına esnasında sallandığı gerekçesiyle tahliye edilirken binanın çevresinde ise güvenlik tedbiri alındı.

Rize'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartman, şiddetli fırtına esnasında sallandığı gerekçesiyle tahliye edilirken binanın çevresinde ise güvenlik tedbiri alındı.