Rize'de Tartışmanın Ardından Silahlı Yaralama Olayı: Kadın Gözaltında

Rize'de bir markette tartıştığı çalışanı silahla yaralayan kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:45
Rize'de Tartışmanın Ardından Silahlı Yaralama Olayı: Kadın Gözaltında

Rize'de bir markette yaşanan silahlı yaralama olayı, herkesi şoke etti. Merkeze bağlı Bozukkale Mahallesi'nde bulunan markette, M.B. isimli kadın ile çalışan A.C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası M.B., üzerinde taşıdığı tabanca ile A.C.'ye ateş açarak yaraladı. Olayın hemen ardından çevre sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı A.C.'yi ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Silahlı saldırının gerçekleşmesinin ardından olay yerinden kaçan M.B., aynı mahalledeki evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın gözaltına alındı. Olay yerine polis...

Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın gözaltına alındı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın gözaltına alındı. Olay yerine polis...

Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın gözaltına alındı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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